Beşiktaş'ta sağ bek hedefi

Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor
Bu kapsamda sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Luis Perez geldi.
Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez sözleşmesinin bitmesi ile serbest oyuncu statüsüne geçti ve yeni takımı için arayışlara başladı.
Marca'nın haberine göre Luis Perez ile Beşiktaş'ın ilgisi bulunuyor.
Luis Perez'in serbest oyuncu statüsünde olması transferde bir artı olarak görülüyor.
BEŞİKTAŞ'A RUSYA'DAN RAKİP
Luiz Perez'in adı Beşiktaş'ın yanında Rubin Kazan ile de anılıyor.
Oyuncunun transferi hakkında önümüzdeki günlerde gelişme yaşanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Perez geçtiğimiz sezonda 33 maça çıktı ve gol, asist katkısında bulunamadı.
Bu kapsamda sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Luis Perez geldi.
Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez sözleşmesinin bitmesi ile serbest oyuncu statüsüne geçti ve yeni takımı için arayışlara başladı.
Marca'nın haberine göre Luis Perez ile Beşiktaş'ın ilgisi bulunuyor.
Luis Perez'in serbest oyuncu statüsünde olması transferde bir artı olarak görülüyor.
BEŞİKTAŞ'A RUSYA'DAN RAKİP
Luiz Perez'in adı Beşiktaş'ın yanında Rubin Kazan ile de anılıyor.
Oyuncunun transferi hakkında önümüzdeki günlerde gelişme yaşanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Perez geçtiğimiz sezonda 33 maça çıktı ve gol, asist katkısında bulunamadı.