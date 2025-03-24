Beşiktaş'ta rota yeniden Güney Amerika!

Beşıktaş transferde rotasını bir kez daha Güney Amerika'ya yöneltti.



Siyah beyazlılar Bolivya Milli Takımı'nın yeni yıldızı Miguelito'yu yakın takibine aldı.



Neymar'ın takımı Santos'un alt yapısından yetişen ve Brezilya 2. Ligi ekibi America MG'de kiralık olarak forma giyen sol ayaklı Bolivyalı 10 numarayı Beşiktaş izlemeye aldı.



PERFORMANSI



Bu sezon America MG formasıyla 4 maçta forma giyen 20 yaşındaki oyuncu henüz skor katkısı sağlayamadı.



