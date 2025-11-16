Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı!

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili gündem devam ediyor.
Portekizli futbolcu, sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Rafa Silva, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı.
32 yaşındaki futbolcu, salon çalışmasına katılmamasının ardından akşam antrenmanına da çıkmadı.
AĞRILARI VAR!
Rafa Silva'nın, ağrılarını gerekçe göstererek akşam antrenmanında yer almadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da akşam antrenmanda yer almadı.
Portekizli futbolcu, sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Rafa Silva, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı.
32 yaşındaki futbolcu, salon çalışmasına katılmamasının ardından akşam antrenmanına da çıkmadı.
AĞRILARI VAR!
Rafa Silva'nın, ağrılarını gerekçe göstererek akşam antrenmanında yer almadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da akşam antrenmanda yer almadı.