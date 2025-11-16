16 Kasım
Macaristan-İrlanda
1-120'
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
1-120'
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı!

Beşiktaş'ta Rafa Silva, pazar günü gerçekleştirilen iki çalışmaya da katılmadı.

calendar 16 Kasım 2025 16:38 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 16:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili gündem devam ediyor.

Portekizli futbolcu, sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Rafa Silva, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı.

32 yaşındaki futbolcu, salon çalışmasına katılmamasının ardından akşam antrenmanına da çıkmadı.

AĞRILARI VAR!

Rafa Silva'nın, ağrılarını gerekçe göstererek akşam antrenmanında yer almadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da akşam antrenmanda yer almadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
