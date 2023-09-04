Beşiktaş'ta Onur Bulut'a tam not

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun yokluğunda yine sağ bekte görev yapan Onur Bulut, savunmada başarıyla görev yaptı ve tam not aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Beşiktaş'ta Onur Bulut'a tam not
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2023 10:28
Beşiktaş'ta Onur Bulut, Arthur Masuaku'nun yokluğunda yine sağ bekte görev yaptı.

İlk 11'de forma giyen Onur, Sivasspor karşısında da savunmada başarıyla görev yaptı ve tam not aldı. Hatta zaman zaman hücuma destek vermeyi de ihmal etmedi.




BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan Onur, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery