Beşiktaş'ta Onur Bulut, Arthur Masuaku'nun yokluğunda yine sağ bekte görev yaptı.
İlk 11'de forma giyen Onur, Sivasspor karşısında da savunmada başarıyla görev yaptı ve tam not aldı. Hatta zaman zaman hücuma destek vermeyi de ihmal etmedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan Onur, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
İlk 11'de forma giyen Onur, Sivasspor karşısında da savunmada başarıyla görev yaptı ve tam not aldı. Hatta zaman zaman hücuma destek vermeyi de ihmal etmedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan Onur, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.