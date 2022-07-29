Beşiktaş'ta N'Koudou şoku!

Beşiktaş ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Georges Kevin N'Koudou'nun bir yıllık alacağının tamamını talep ettiği bildirildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta N'Koudou şoku!
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29 Temmuz 2022 11:50
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği isimlerden Geroges Kevin N'Koudou'nun şartları Siyah-Beyazlılar'ı şoke etti.

Kara Kartal ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Fransız sol kanat oyuncusunun bir yıllık alacağının tamamını talep ettiği bildirildi.

25 yaşındaki sol kanat ayrıca bonservisinin yüzde 50'sine sahip olan Siyah-Beyazlılar'dan bonservisini de ücretsiz istediği öğrenildi. Teknik direktör Valerien İsmael'in gelecek sezon planları arasıda yer almayan N'Koudou'nun bu isteklerine yönetimin olumlu bakmadığı, görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi. 




 
 

 

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