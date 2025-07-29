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Beşiktaş'ta Keny Arroyo'ya talip çıktı!

Brezilya Serie A kulübü Fortaleza, Beşiktaş'tan Keny Arroyo'yu transfer etmek istiyor.

calendar 29 Temmuz 2025 10:32 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 11:17
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Keny Arroyo'ya talip çıktı!
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Brezilya Serie A ekiplerinden Fortaleza, Beşiktaş'ın Ekvadorlu genç oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fortaleza, teknik direktör Renato Paiva'nın talebi doğrultusunda 19 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu.

ARROYO, BREZİLYA'YA TRANSFER OLMAYA SICAK BAKIYOR



Fortaleza'nın ilgisine sıcak bakan Keny Arroyo, transfer görüşmeleri için Beşiktaş'la iletişime geçilmesine onay verdi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcu, Brezilya'ya transfer olma fikrine olumlu yaklaşıyor.

Beşiktaş, Haziran 2024'te Arroyo'nun bonservisinin %50'si için Independiente del Valle'ye 6.5 milyon Euro (yaklaşık 42.1 milyon TL) ödemişti.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Keny Arroyo'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Genç oyuncu, flaş bir karar alarak kişisel Instagram hesabını kapattı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 12 maça çıkan Arroyo, 2 gol kaydetti. [RTI Esporte] 

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