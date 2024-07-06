Beşiktaş'ta Jovana Brakocevic için transfer kararı!

Beşiktaş, Sırp pasör çaprazı Jovana Brakocevic ile sözleşme uzattığını açıkladı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Jovana Brakocevic için transfer kararı!
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06 Temmuz 2024 13:59
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transferlerine devam ediyor.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, Sırp pasör çaprazı Jovana Brakocevic ile 1 yıllık sözleşme uzattıklarını açıkladı.

DİLAY ÖZDEMİR AÇIKLANDI

Geleceğin önemli pasörleri arasında gösterilen Dilay Özdemir bu sezon Beşiktaş forması ile mücadele edecek. Öte yandan milli voleybolcular Saliha Şahin ve Beliz Başkır da siyah-beyazlı takım için ter dökecek

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