Beşiktaş'ta Jota Silva görücüye çıktı

Süper Lig'in 6. hafta maçında Beşiktaş, Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Jota Silva, Göztepe deplasmanında oyuna sonradan girerek Beşiktaş kariyerindeki ilk maçına çıktı.
HAREKET KATTI
Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna giren Portekizli kanat oyuncusu, 29 dakikalık sürede hücuma hareketlilik kattı. Silva, istatistiklere 2 kilit pas ve 1'de 1 isabetli orta ile katkı sağladı.
Beşiktaş taraftarı, Jota Silva'nın ilerleyen haftalarda form grafiğini yükselterek hücum hattına önemli katkılar yapmasını bekliyor.
