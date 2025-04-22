Beşiktaş'ta Joao Mario hüsranı!

Beşiktaş'ta büyük beklentilerle kadroya katılan Joao Mario, sezon boyunca forma bulmasına rağmen bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı.



Siyah beyazlılarda Joao Mario'ya ödenen garanti ücret 1.7 milyon Euro iken, imza parası olarak ise 300 bin Euro verildi. Ancak, bu maliyetin karşılığını tam anlamıyla veremeyen Portekizli yıldız, yönetimin kafasında önümüzdeki sezona dair soru işaretleri bıraktı.



SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR



Joao Mario'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.



PERFORMANSI



Siyah beyazlı formayla 31 maçta görev alan Joao Mario, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.



