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Beşiktaş'ta ilk ayrılacak isimler Muleka ve Demir Ege

Beşiktaş'ta sezon başında kiralık gönderilen Muleka ve Demir Ege'nin satın alma opsiyonları kullanılacak. Siyah beyazlılar, 2 oyuncudan 6.5 milyon euro kazanacak.

calendar 22 Mayıs 2025 13:11
Haber: Trtspor, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta ilk ayrılacak isimler Muleka ve Demir Ege
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Siyah beyazlılarda ilk ayrılıklar, Muleka ve Demir Ege Tıknaz'da yaşanacak.

Sezon başında kiralık gönderilen iki oyucunun kulüpleri, satın alma opsiyonlarını kullanacak.

Jackson Muleka, geçtiğimiz yaz Al-Kholood'a kiralanmıştı. Demokratik Kongolu oyuncunun sözleşmesinde takımının ligde kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyordu.

Suudi Arabistan Ligi'nde son oynanan maçların ardından Al-Kholood'un ligde kalması kesinleşti. Böylelikle Jackson Muleka'nın da 1.5 milyon euroluk satın alma maddesi devreye girmiş oldu.

Beşiktaş'ta Muleka'nın ardından Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz ile de vedalaşılacak. Genç oyuncunun, 5 milyon euroluk bir opsiyonu bulunuyor.

Portekiz liginde geçtiğimiz ayın oyuncusu seçilen Demir Ege Tıknaz için Rio Ave satın alma opsiyonunu kullanacak. Geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı da, "Rio Ave, Demir Ege'nin opsiyonunu kullanacak" demişti.

Böylelikle Beşiktaş, yaz transfer dönemine girerken bu 2 isimden 6 buçuk milyon avro gelir elde etmiş olacak.


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