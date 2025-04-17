Beşiktaş'ta iki veda kararı daha!

Beşiktaş, sezon sonunda Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Siyah-beyazlılarda Immobile'nin ardından gözden çıkartılan isimler Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki veda kararı daha!
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17 Nisan 2025 09:24
Beşiktaş'ta gelecek sezon en az 5-6 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

IMMOBILE SONRASI İKİ AYRILIK

Ciro Immobile gözden ilk çıkarılan isim olurken, gidecekler listesini zorlayan diğer oyuncular Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario. İki futbolcunun sezonluk toplam ücreti 5 milyon Euro.

Maliyetleriyle faydaları arasında uçurum bulunan ikilinin bu yaz gönderilmesi düşünülüyor.

MASUAKU İLE DE VEDA

Öte yandan Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu da kaldırmıştı. Demokratik Kongolu futbolcu ile de sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Beşiktaş, sol bek takviyesi için Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı bir kez daha gündemine aldı.

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