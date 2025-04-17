Beşiktaş'ta iki veda kararı daha!

Beşiktaş'ta gelecek sezon en az 5-6 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
IMMOBILE SONRASI İKİ AYRILIK
Ciro Immobile gözden ilk çıkarılan isim olurken, gidecekler listesini zorlayan diğer oyuncular Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario. İki futbolcunun sezonluk toplam ücreti 5 milyon Euro.
Maliyetleriyle faydaları arasında uçurum bulunan ikilinin bu yaz gönderilmesi düşünülüyor.
MASUAKU İLE DE VEDA
Öte yandan Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu da kaldırmıştı. Demokratik Kongolu futbolcu ile de sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Beşiktaş, sol bek takviyesi için Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı bir kez daha gündemine aldı.
IMMOBILE SONRASI İKİ AYRILIK
Ciro Immobile gözden ilk çıkarılan isim olurken, gidecekler listesini zorlayan diğer oyuncular Alex Oxlade-Chamberlain ve Joao Mario. İki futbolcunun sezonluk toplam ücreti 5 milyon Euro.
Maliyetleriyle faydaları arasında uçurum bulunan ikilinin bu yaz gönderilmesi düşünülüyor.
MASUAKU İLE DE VEDA
Öte yandan Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu da kaldırmıştı. Demokratik Kongolu futbolcu ile de sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Beşiktaş, sol bek takviyesi için Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı bir kez daha gündemine aldı.