Beşiktaş'ta hedef yeniden Angel Correa

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Angel Correa'yı yeniden gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta hedef yeniden Angel Correa
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10 Ocak 2025 08:05
Beşiktaş bir yandan teknik adam arayışlarını sürdürürken diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.

Hücum hattı için kanat-forvet takviyesi planlayan siyah-beyazlılar, Angel Correa'yı listesine dahil etti. Atletico Madrid'in Arjantinli kanat oyuncusu, daha önceki dönemlerde de sıkça Beşiktaş'la anılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı.

CEREZO İLE ARASI İYİ

İspanyol kulübünün başkanı Enrique Cerezo ile kuvvetli ilişkileri olan başkan Serdal Adalı, bu transferde aktif rol oynayacak. Yönetim, kısa süre içerisinde teknik direktörü belirlemeyi, hemen ardından da Correa için hamle yapmayı planlıyor.

7 GOLE KATKI YAPTI

29 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon düzenli olarak oynamadı ve toplamda 834 dakika sahada kaldı. Ancak kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yıldız futbolcu, 5 gol ve 2 asistle takımına önemli bir katkıda bulundu.


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