Beşiktaş'ta gündem: Walker Peters

Sağ bek transferinde arayışını sürdüren Beşiktaş, Bright Osayi Samuel transferinin gerçekleşmemesi sonrasında rotayı Kyle Walker-Peters olarak belirledi.

calendar 03 Temmuz 2025 09:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta gündem: Walker Peters
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Bright Osayi-Samuel transferinde yaşanan gelişmelerden dolayı oyuncunun transferinden vazgeçen Beşiktaş yönetimi, Kyle Walker Peters'a ilgisini sürdürüyor.

İngiltere ekibi Southampton'dan sözleşmesinin bitmesi ile ayrılan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Serdal Adalı yönetimi, transferi bitirmek istiyor.

İngiltere ekiplerinin de kadrosuna katmak istediği İngiliz oyuncu için Beşiktaş yönetimi ile Walker Peters arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Southampton ile 35 maça çıkan Walker-Peters, takımına 2 asist katkısında bulundu.

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