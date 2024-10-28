Beşiktaş'ta gözler Immobile ve Rafa'da!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ve Rafa Silva, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Galatasaray derbisindeki en önemli gol ayakları olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ta gözler Immobile ve Rafa'da!
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28 Ekim 2024 08:28
Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı derbiye odaklandı.

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hücumdaki en büyük gol ayakları Ciro Immobile ve Rafa Silva olacak.

Immobile, Süper Kupa'da oynanan ve 5-0 kazanılan derbide Galatasaray ağlarına 2 gol atmıştı. İtalyan golcü, bu kez Rams Park'ta fileleri havalandırmaya çalışacak. Rafa Silva da Süper Kupa'daki derbide 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.



IMMOBILE İLKİN PEŞİNDE

Süper Lig'de forma giydiği son dört maçta da gol atan Ciro Immobile, bu sezon üst üste beş karşılaşmada gol sevinci yaşayan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkacak. İtalyan santrfor, bu uzunlukta bir seri yakaladığı son süreci Aralık 2020-Ocak 2021 arasında Lazio formasıyla yaşadı (5 maç).  

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