Beşiktaş'ta gözler Avrupa Ligi'nde

Süper Kupa ve ardından Süper Lig maçları ile özlenen Beşiktaş geri döndü.
Taraftarlar coşkulu, sevinçli ve alınan sonuçlardan ve oynanan oyundan oldukça mutlu. Şimdi sırada UEFA Avrupa Ligi bileti için son bir rakip var. O da futbolseverlerin yakından tanıdığı Lugano takımı.
Güzel atmosferle kenetlenen yönetim, taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip kendinden ve turdan emin hissediyorlar.
HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano deplasmanında tüm hesaplarını galibiyet için yapıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar coşkulu, sevinçli ve alınan sonuçlardan ve oynanan oyundan oldukça mutlu. Şimdi sırada UEFA Avrupa Ligi bileti için son bir rakip var. O da futbolseverlerin yakından tanıdığı Lugano takımı.
Güzel atmosferle kenetlenen yönetim, taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip kendinden ve turdan emin hissediyorlar.
HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano deplasmanında tüm hesaplarını galibiyet için yapıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Lugano ile karşı karşıya gelecek.