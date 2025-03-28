Beşiktaş'ta gençler derbide forma bekleyecek!

Ara transfer döneminde kadroya katılan ve herkesin merakla beklediği Beşiktaş'ın genç oyuncuları Keny Arroyo ile Elan Ricardo dev derbi öncesi forma bekliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İLK DERBİLERİ
Genç yıldızlar Arroyo ve Ricardo, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.
ARROYO TARİHE GEÇEBİLİR
Öte yandan Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek.
RİCARDO SİFTAH DİYEBİLİR
Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyahbeyazlı formayı geldiğinden bu yana ilk kez resmi bir müsabakada Galatasaray'a karşı derbide giyecek.
İLK DERBİLERİ
Genç yıldızlar Arroyo ve Ricardo, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.
ARROYO TARİHE GEÇEBİLİR
Öte yandan Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek.
RİCARDO SİFTAH DİYEBİLİR
Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyahbeyazlı formayı geldiğinden bu yana ilk kez resmi bir müsabakada Galatasaray'a karşı derbide giyecek.