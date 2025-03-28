Beşiktaş'ta gençler derbide forma bekleyecek!

Beşiktaş'a sezonun devre arasında gelen Elan Ricardo ve Keny Arroyo, derbi mücadelesinde hocaları Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gençler derbide forma bekleyecek!
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28 Mart 2025 10:59
Ara transfer döneminde kadroya katılan ve herkesin merakla beklediği Beşiktaş'ın genç oyuncuları Keny Arroyo ile Elan Ricardo dev derbi öncesi forma bekliyor.

İLK DERBİLERİ

Genç yıldızlar Arroyo ve Ricardo, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

ARROYO TARİHE GEÇEBİLİR

Öte yandan Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek.

RİCARDO SİFTAH DİYEBİLİR

Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyahbeyazlı formayı geldiğinden bu yana ilk kez resmi bir müsabakada Galatasaray'a karşı derbide giyecek. 


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