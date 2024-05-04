Beşiktaş'ta genç oyuncunun sözleşmesi uzatıldı!

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

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Beşiktaş'ta genç oyuncunun sözleşmesi uzatıldı!
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04 Mayıs 2024 15:58
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 15:59
Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu yetenek ve potansiyelle Kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesi, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi.

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