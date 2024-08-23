Beşiktaş'ta Gedson ve Rafa Silva mest etti

Beşiktaş'ta gecenin açılış golünü atan Gedson Fernandes, ikinci yarıya da Rafa Silva'nın asistini gole çevirerek başladı. Yeni sezona müthiş bir giriş yapan Gedson'a, yeni transfer Rafa da ayak uydurunca, Siyah-Beyazlılar Lugano deplasmanında da durdurulması zor bir hücum futbolu ortaya koydu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gedson ve Rafa Silva mest etti
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23 Ağustos 2024 08:46
Beşiktaş, belki Lugano deplasmanından istediği galibiyeti çıkaramadı, ancak rövanş için avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönüyor. Özellikle hücumda etkili bir görüntü ortaya koyan, savunmada ise aksayan Siyah-Beyazlı ekibi ayakta tutan isimler de yine aynıydı.

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Gedson Fernandes, gecenin perdesini golle açtı. Yıldız orta saha oyuncusu, ilk yarıda öne geçirdiği Beşiktaş'ı, skor 1-1 devam ederken ikinci yarının hemen başında da Rafa Silva'nın asistiyle öne geçirdi. Böylece hem Gedson hem de Rafa, skor katkısına Süper Kupa ve Süper Lig'in ardından Avrupa'da da devam etmeyi başardılar.

TARAFTARI MEST ETTİLER

Rafael Silva da dün geceki performansıyla bir kez daha Beşiktaş taraftarını mest etmiş oldu. Öyle ki İsviçre'deki karşılaşma sonrası sahaya giren bir SiyahBeyazlı futbolsever, tecrübeli futbolcunun boynuna Beşiktaş atkısı takarak sevgisini gösterdi. Silva'nın gece boyunca ortaya koyduğu performanstan kesitler, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.

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