Beşiktaş'ta futbolculardan Fernando Santos'a: "Hocam, söyleyin bizi ıslıklamasınlar"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı sonrası bazı oyuncular teknik direktörlerine "Aramızda genç futbolcu kardeşlerimiz etkileniyorlar" diyerek veryansın ettiler.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta futbolculardan Fernando Santos'a: 'Hocam, söyleyin bizi ıslıklamasınlar'
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25 Ocak 2024 11:12
Sahasında Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün, ayrıca maç oynanırken bazı isimlerin ıslıklanması takımda moralleri bozdu.

"HOCAM, BİZİ ISLIKLAMASINLAR"

Soyunma odasında maç sonu yapılan toplantıda bazı futbolcular teknik direktör Fernando Santos'tan basın toplantısında taraftarlara seslenmesini isteyerek "Hocam bizler de taraftarlar kadar üzgünüz. Lütfen maç esnasında top ayağımıza geldiğinde bizleri ıslıklamasınlar. Aramızda genç futbolcu kardeşlerimiz etkileniyorlar. Taraftarlara verdiğiniz mesajda bizlere sahip çıkmalarını söyleyin" ifadesini kullandılar.

Fernando Santos da basın toplantısında tüm oyunculara sahip çıkılmasını isterken eksik kadro yüzünden sıkıntı çektiklerini ve 1-2 hafta içinde taraftarlara layık futbolu izlettireceklerini vurguladı. 

 
 

 

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