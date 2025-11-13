13 Kasım
Beşiktaş'ta forma Kartal Kayra'ya!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçında orta sahada Kartal Kayra Yılmaz'a forma vermeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta forma Kartal Kayra'ya!
Beşiktaş, milli aranın ardından Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesi orta sahada eksikler bulunuyor. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Antalyaspor karşısında şans bulan Salih Uçan da sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.

SERGEN YALÇIN'IN PLANI


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor karşısında orta sahada Wilfred Ndidi ile birlikte Kartal Kayra Yılmaz'ı oynatmayı planlıyor.

Kayserispor'daki kiralık döneminin ardından bu sezon Beşiktaş'a geri dönen 25 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon 13 maçta süre buldu.

DEMİR EGE DE OLABİLİR

Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ile birlikte Demir Ege Tıknaz'ı da orta saha için alternatif olarak düşünüyor.

  • KL
