Beşiktaş'ta forma Kartal Kayra'ya!

Beşiktaş, milli aranın ardından Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesi orta sahada eksikler bulunuyor. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Antalyaspor karşısında şans bulan Salih Uçan da sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.
SERGEN YALÇIN'IN PLANI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor karşısında orta sahada Wilfred Ndidi ile birlikte Kartal Kayra Yılmaz'ı oynatmayı planlıyor.
Kayserispor'daki kiralık döneminin ardından bu sezon Beşiktaş'a geri dönen 25 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon 13 maçta süre buldu.
DEMİR EGE DE OLABİLİR
Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ile birlikte Demir Ege Tıknaz'ı da orta saha için alternatif olarak düşünüyor.
