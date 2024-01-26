Beşiktaş'ta Fernando Santos sorunu bildirdi!

Pendikspor mağlubiyeti sonrasında Beşiktaş'ı Adana Demirspor mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Fernando Santos'un planı tutmadı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erince camiada homurdanmalar yeniden başladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos da yönetim ile takımın son durumu hakkında toplantı yaptı. Portekizli teknik adam, yapılacak ve transferler ve izlenecek politika ile ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu.
69 yaşındaki hoca, durumun düşünüldüğünden daha kötü olmadığının altını çizerken, yapılacak birkaç hamle ile Kara Kartal'ın yeniden yükselişe geçeceğine inandığını söyledi.
"TEK EKSİĞİMİZ RUH!"
Santos'un yaptığı görüşmede sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu: "Takım içinde durum içler acısı değil. Yani insanların düşündüğünden daha kötü bir takım değiliz. Tek eksiğimiz ruh. Beşiktaş, bundan çok fazlasını yapabilir."
"BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANACAK"
"Bunun için de takımı sil baştan değiştirmeye gerek yok. İlk başta hedefimiz, eksik bölgelere nokta atışı transferler yapabilmek. Sonrasında ise takım içindeki birlik ve beraberliği sağlayacağız. Böylece Beşiktaş'ı yeniden hak ettiği başarılı günlere geri götürebiliriz. Ama her şeyden önce ruhumuzu yeniden kazanmalıyız."
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos da yönetim ile takımın son durumu hakkında toplantı yaptı. Portekizli teknik adam, yapılacak ve transferler ve izlenecek politika ile ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu.
69 yaşındaki hoca, durumun düşünüldüğünden daha kötü olmadığının altını çizerken, yapılacak birkaç hamle ile Kara Kartal'ın yeniden yükselişe geçeceğine inandığını söyledi.
"TEK EKSİĞİMİZ RUH!"
Santos'un yaptığı görüşmede sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu: "Takım içinde durum içler acısı değil. Yani insanların düşündüğünden daha kötü bir takım değiliz. Tek eksiğimiz ruh. Beşiktaş, bundan çok fazlasını yapabilir."
"BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANACAK"
"Bunun için de takımı sil baştan değiştirmeye gerek yok. İlk başta hedefimiz, eksik bölgelere nokta atışı transferler yapabilmek. Sonrasında ise takım içindeki birlik ve beraberliği sağlayacağız. Böylece Beşiktaş'ı yeniden hak ettiği başarılı günlere geri götürebiliriz. Ama her şeyden önce ruhumuzu yeniden kazanmalıyız."