Beşiktaş'ta Felix Uduokhai imzaladı, şimdi gözler Angelo'da

Stoper transferini tamamlayan Beşiktaş, gözünü kanat transferine çevirdi. Beşiktaş'ta tek gündem ise Chelsea forması giyen Angelo.
SON AŞAMAYA GELİNDİ
Kartal, kanat için düşündüğü 20 yaşındaki oyuncu Angelo Gabriel'in transferinde de son aşamaya geldi.
Alman Kicker dergisi, Beşiktaş'ın kiralama bedeli olarak Angelo'ya 500 bin Euro vereceğini, sezon sonu bonservisini alınırsa 5 milyon euro daha ödeyeceğini yazdı.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
ANGELO GABRIEL KİMDİR?
Angelo Gabriel 21 Aralık 2004 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Profesyonel Futbol kariyerine Brezilya'nın Santos takımında başlayan oyuncu 2020-2021 sezonunda A takıma yükseldi.
2023-2024 sezonunda Santos'tan 15 milyon Euro bedelle Chelsea'ye Transfer olan oyuncu sezonu kiralık olarak Fransa'nın Strasbourg takımında geçirdi.
Yeni sezonda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu Chelsea'ye geri döndü. Brezilya'da 67 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Fransa'nın Strasbourg takımında ise 21 karşılaşmada süre alan oyuncu gol katkısı veremezken 4 asist üretti.
Brezilya U18 takımıyla ilk maçına 23 Kasım 2019 yılında çıkan Angelo Gabriel, U20 takımıyla ise 3 maçta süre alabildi.
Oyuncu kariyerinde toplam 154 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 14 asist yaptı.
SON AŞAMAYA GELİNDİ
Kartal, kanat için düşündüğü 20 yaşındaki oyuncu Angelo Gabriel'in transferinde de son aşamaya geldi.
Alman Kicker dergisi, Beşiktaş'ın kiralama bedeli olarak Angelo'ya 500 bin Euro vereceğini, sezon sonu bonservisini alınırsa 5 milyon euro daha ödeyeceğini yazdı.
Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
ANGELO GABRIEL KİMDİR?
Angelo Gabriel 21 Aralık 2004 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Profesyonel Futbol kariyerine Brezilya'nın Santos takımında başlayan oyuncu 2020-2021 sezonunda A takıma yükseldi.
2023-2024 sezonunda Santos'tan 15 milyon Euro bedelle Chelsea'ye Transfer olan oyuncu sezonu kiralık olarak Fransa'nın Strasbourg takımında geçirdi.
Yeni sezonda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu Chelsea'ye geri döndü. Brezilya'da 67 karşılaşmada süre alan oyuncu 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Fransa'nın Strasbourg takımında ise 21 karşılaşmada süre alan oyuncu gol katkısı veremezken 4 asist üretti.
Brezilya U18 takımıyla ilk maçına 23 Kasım 2019 yılında çıkan Angelo Gabriel, U20 takımıyla ise 3 maçta süre alabildi.
Oyuncu kariyerinde toplam 154 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 14 asist yaptı.