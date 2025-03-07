Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan veda planı!

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, sezon sonu kulüpten ayrılmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan veda planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 08:43

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, geleceği hakkında kararını verdi.

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda sadece 6 maça çıkabilen Ersin Derstanoğlu, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

24 yaşındaki kalecinin yedek kalmasından dolayı mutsuz olduğu ve menajerine 'kulüp bul' talimatı verdiği öğrenildi. Ersin, Avrupa'dan bir takıma gitmek istiyor. 

 

Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery