Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan veda planı!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, geleceği hakkında kararını verdi.



Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda sadece 6 maça çıkabilen Ersin Derstanoğlu, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor.



AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR



24 yaşındaki kalecinin yedek kalmasından dolayı mutsuz olduğu ve menajerine 'kulüp bul' talimatı verdiği öğrenildi. Ersin, Avrupa'dan bir takıma gitmek istiyor.



