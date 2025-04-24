Beşiktaş'ta devam eden sözleşmeler krizi!

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu sayısının yalnızca bir kişiyle sınırlı olması, yönetimin elini transfer planlamasında ciddi şekilde zora soktu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta devam eden sözleşmeler krizi!
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24 Nisan 2025 09:11
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, ilk etapta santrfor, 6 numara ve kanat transferini dillendirdi. Ancak siyah-beyazlı takım için daha fazla oyuncu takviyesine ihtiyaç duyulurken bunun önünde ciddi bir sorun yatıyor; devam eden sözleşmeler...

Siyah-beyazlı ekipte sezon sonu mukavelesi bitecek tek yabancı futbolcu Arthur Masuaku. Türk oyuncularda ise sözleşmesi sona erecek bir isim yok. Özellikle yabancı transferi için kadroda eksilme yaşanması gerekiyor.

Mevcutta 17 oyuncunun Beşiktaş ile kontratı bulunurken, Jackson Muleka'nın Al-Kholood ile opsiyonu kümede kalmayı garantilediklerinde devreye girecek. Kiralık giden Jean Onana'nın durumu net değil, Musrati'nin opsiyonu da Monaco tarafından yüksek ihtimalle kullanılmayacak.

15 KONTRAT BULUNUYOR

Dolayısıyla 15 kontrat ile baş başa kalınacak. Ciro İmmobile, Joao Mario ve Chamberlain ise yazın ayrılık için olağan şüpheliler durumunda. Ancak İmmobile ve Chamberlain'in 1'er yıl, Mario'nun ise 2 sene daha sözleşmesi devam ediyor. Üç ismin sadece garanti ücreti 10 milyon Euro. 
 
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