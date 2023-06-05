Beşiktaş'ta Davy Klaassen sesleri

Şenol Güneş önderliğinde sezonu 2. sırada bitirme şansı olan Beşiktaş gözünü gelecek sezon transferlerine çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Davy Klaassen sesleri
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05 Haziran 2023 09:33
Son güncelleme 05 Haziran 2023 14:03
Beşiktaş'ın Hollanda Ligi'nde Ajax forması giyen Davy Klaassen ile ilgilendiği ileri sürüldü. Haberlere göre Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki ofansif orta saha ile menajeri üzerinden temasa bile geçtiği Klaassen'in de teklifi olumlu baktığı ancak önce kulübüyle anlaşılmasını istediği belirtildi.

Beşiktaş, Ajax'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli krampon için Ajax'a resmi teklifte bulunma kararı aldı. Yine bu hafta içinde bu görüşmenin de yapılabileceği kaydedildi.

46 MAÇTA 10 GOL

Bu sezon Hollanda devi ile 46 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki 10 numara oyuncusu 10 gol ve 3 asist kaydetti. Wasmeer altyapısında futbola başlayan Davy Klaassen, Werder Bremen ve Everton formaları da giydi.

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