Beşiktaş'ta Daniel Amartey takıma dönüyor

Beşiktşa'ta sakatlığını atlatan Daniel Amartey, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Daniel Amartey takıma dönüyor
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25 Mart 2024 10:46
Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda Al Musrati, Salih Uçan, Tayfur Bingöl bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Milli takımlarda yer alan oyuncuların yanı sıra, Omar Colley de önceki günkü Buducnost maçında dinlendirildi.

AMARTEY TAKIMA DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan Daniel Amartey, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Masuaku'nun ise yakınını kaybettiği için özel izinli olduğu öğrenildi. 

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