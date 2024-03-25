Beşiktaş'ta Daniel Amartey takıma dönüyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda Al Musrati, Salih Uçan, Tayfur Bingöl bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Milli takımlarda yer alan oyuncuların yanı sıra, Omar Colley de önceki günkü Buducnost maçında dinlendirildi.
AMARTEY TAKIMA DÖNÜYOR
Sakatlığını atlatan Daniel Amartey, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Masuaku'nun ise yakınını kaybettiği için özel izinli olduğu öğrenildi.
Milli takımlarda yer alan oyuncuların yanı sıra, Omar Colley de önceki günkü Buducnost maçında dinlendirildi.
AMARTEY TAKIMA DÖNÜYOR
Sakatlığını atlatan Daniel Amartey, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Masuaku'nun ise yakınını kaybettiği için özel izinli olduğu öğrenildi.