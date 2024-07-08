Bir yandan yeni oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iç transferde de yeni adımlar atılacak.
Daha önce Salih Uçan ile yeni mukavele imzalayan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa Şampiyonası'nın milli takım adına noktalanmasının ardından Cenk Tosun ile de masaya oturacak.
SÖZLEŞMEYE SALİH UÇAN KRİTERİ
Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de tecrübeli golcünün yeni sözleşmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin ücret konusunda da Salih'in imza attığı parayı milli futbolcuya önereceği ve bu rakam üzerinden görüşmelerin başlayacağı bildirildi.
PÜRÜZ ÇIKARSA....
İki taraf da yeni sözleşmeyi istese de pürüz çıkması halinde Cenk'i isteyen birçok takım olduğu ve tecrübeli golcünün olumsuz bir durumda onlarla görüşeceği de vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Cenk geçen sezon Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplamda 46 maça çıkarken 11 gol attı, 6 asist yaptı. Tecrübeli forvet, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 karşılaşmada 25 dakika şans bulurken, bir kez ağları havalandırdı.
Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına bugün devam edecek olan siyah-beyazlı takımda Aboubakar, Colley ve Masuaku da Nevzat Demir Tesisleri'nde idmanlara katılacak.
Daha önce Salih Uçan ile yeni mukavele imzalayan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa Şampiyonası'nın milli takım adına noktalanmasının ardından Cenk Tosun ile de masaya oturacak.
SÖZLEŞMEYE SALİH UÇAN KRİTERİ
Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de tecrübeli golcünün yeni sözleşmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin ücret konusunda da Salih'in imza attığı parayı milli futbolcuya önereceği ve bu rakam üzerinden görüşmelerin başlayacağı bildirildi.
PÜRÜZ ÇIKARSA....
İki taraf da yeni sözleşmeyi istese de pürüz çıkması halinde Cenk'i isteyen birçok takım olduğu ve tecrübeli golcünün olumsuz bir durumda onlarla görüşeceği de vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Cenk geçen sezon Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplamda 46 maça çıkarken 11 gol attı, 6 asist yaptı. Tecrübeli forvet, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 karşılaşmada 25 dakika şans bulurken, bir kez ağları havalandırdı.
Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına bugün devam edecek olan siyah-beyazlı takımda Aboubakar, Colley ve Masuaku da Nevzat Demir Tesisleri'nde idmanlara katılacak.