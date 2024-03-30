Beşiktaş'ta ayrılık kararı

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı yeni sezonda kiralık olarak göndermek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta ayrılık kararı
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30 Mart 2024 13:07
Beşiktaş, 2022-2023 sezonu başında kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan ile yeni sezonda devam etmeyecek.

Siyah-beyazlı takım, 23 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kiralık olarak göndermek istiyor.

Süper Lig'den Emrecan'a taipler olduğu öğrenildi. Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ikinci devresinde de Emrecan Uzunhan'ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralık göndermişti.

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