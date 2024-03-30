Beşiktaş'ta ayrılık kararı

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu başında kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan ile yeni sezonda devam etmeyecek.
Siyah-beyazlı takım, 23 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kiralık olarak göndermek istiyor.
Süper Lig'den Emrecan'a taipler olduğu öğrenildi. Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ikinci devresinde de Emrecan Uzunhan'ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralık göndermişti.
Siyah-beyazlı takım, 23 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kiralık olarak göndermek istiyor.
Süper Lig'den Emrecan'a taipler olduğu öğrenildi. Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ikinci devresinde de Emrecan Uzunhan'ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralık göndermişti.