Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Malatyaspor maçında yok

Atiba ve Larin, Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçta görev yapamayacak.Bu kararın, ülkeleriyle Dünya Kupası Elemeleri CONCACAF'ta mücadele eden yıldız isimlerin Kanada Milli Takımı'ndan geç dönmeleri nedeniyle alındığı öğrenildi.Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan ise maç kadrosunda kendisine yer buldular.Sakatlığı olan Umut Meraş ile birlikte cezalı olan Salih Uçan da kamp kadrosunda yer almadı.Ligde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan siyah beyazlılar, aynı puanı paylaştığı Konyaspor ve Galatasaray'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor.Beşiktaş yarın Yeni Malatyaspor ile saat 20:00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.