Beşiktaş'ta Anthony Nwakaeme sürprizi

Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor 'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi. Bordo-mavililer ile henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceğinin ne olacağı merak konusu olan Nwakaeme için Kara Kartal hamlesini yapmak için doğru anı kovalıyor.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan Kara Kartal, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.
ISMAEL DE ÇOK BEĞENİYOR
Beşiktaş'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon euronun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.
Siyah-beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor 'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi. Bordo-mavililer ile henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceğinin ne olacağı merak konusu olan Nwakaeme için Kara Kartal hamlesini yapmak için doğru anı kovalıyor.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan Kara Kartal, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.
ISMAEL DE ÇOK BEĞENİYOR
Beşiktaş'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon euronun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.