Beşiktaş'ta Anthony Nwakaeme sürprizi

Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olantransfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Siyah-beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor 'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olançevirdi. Bordo-mavililer ile henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceğinin ne olacağı merak konusu olan Nwakaeme için Kara Kartal hamlesini yapmak için doğru anı kovalıyor.Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan Kara Kartal, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.Beşiktaş'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu içinüzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.