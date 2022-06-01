Beşiktaş'ta Anthony Nwakaeme sürprizi

Kanatlara yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Anthony Nwakaeme sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2022 08:23
Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor 'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi. Bordo-mavililer ile henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceğinin ne olacağı merak konusu olan Nwakaeme için Kara Kartal hamlesini yapmak için doğru anı kovalıyor.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan Kara Kartal, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.

ISMAEL DE ÇOK BEĞENİYOR

Beşiktaş'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon euronun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ