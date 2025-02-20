Beşiktaş'ta Alvyn Sanches ısrarı!

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncuyu yeniden gündemine aldı.



Ara transferde orta sahaya Elan Ricardo hamlesi yapan Beşiktaş'ın gündemine bu oyuncudan önce İsviçre ekibi Lausanne-Sport'ta forma giyen Alvyn Sanches ismi gelmişti.



Ancak Beşiktaş'ın yaptığı teklif, 22 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro talep eden İsviçre ekibi tarafından kabul edilmemişti.



Siyah beyazlılar, Sanches için yeni sezon için bir kez daha İsviçre ekibinin kapısını çalacak.



17 GOLE KATKI YAPTI



İsviçreli oyuncuyu yeni sezon için ilk hedef olarak belirleyen Siyah-Lausanne'e teklifte bulunacağı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre ara transferde takımdan ayrılmaya soğuk bakan 22 yaşındaki futbolcunun fikrinin değişip değişmeyeceği merak konusu. Bu sezon İsviçre ekibiyle çıktığı 27 maça çıkan Sanches söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



DEĞERİ 9 MİLYON EURO



8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan oyuncunun kontratı 2026 yılında sona erecek. Avrupa ekiplerinin radarında yer alan genç futbolcuya güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.







