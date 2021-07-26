Beşiktaş'ta Adem Ljajic şaşkınlığı

Yüksek maliyeti nedeniyle her sene gönderilecekler arasında gösterilen Beşiktaşlı futbolcu, sezon hazırlıkları öncesindeki performansıyla şaşırttı. Adem Ljajic böyle devam ederse takımda bir şans bulabilecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic şaşkınlığı
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26 Temmuz 2021 10:46
Geçen sene sezona kötü başlayan Adem Ljajic'in bu kez tam tersi bir görüntü sergilediği ve bu performansıyla Beşiktaş'ta kalabileceği ifade edildi. 2 milyon 250 bin euroluk yıllık garanti ücreti nedeniyle her sene bu oyuncuya teklif getirerek yolları ayırmanın planlarını yapan Beşiktaş Yönetimi, başarısıyla orantılı olarak takımda kalmasını sağlayacak.

İlk etap kondisyon kampındaki çalışkanlığıyla takımın şu an için en hazır isimlerinden biri olan Ljajic'in istekli tutumu, geçen yıl ofansif orta saha oyuncusu sıkıntısı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'ı da memnun etti. Geçtiğimiz sezona sakatlığı nedeniyle iyi başlamayan ve forma savaşında geride kaldığı için psikolojik olarak da sıkıntılı günler yaşayan Ljajic'in, bu kez aksine bir performans sergilemesi yönetimi de şaşırttı.

Ljajic'in yanı sıra, ilk etap kamp çalışmalarında Gökhan Töre'nin de performansı, en çok göze batan performanslardan biri olduğu ortaya çıktı. Bir sene daha Beşiktaş'ta oynayacak olan tecrübeli oyuncunun da tıpkı Adem Ljajic gibi antrenmanlarda çok istekli olduğu bildirildi. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Salih Uçan ve Kenan Karaman'ın çalışkanlığı da ilk etap kampında en çok konuşulan konulardan biri olduğu vurgulandı.


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