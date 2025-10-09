Beşiktaş'ta 6 milyon euroluk kayıp!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yerli kalitesini artırmak amacıyla tam 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Taylan Bulut, hoca değişimi sonrası gözden düştü.



Büyük uğraşlar sonunda siyah-beyazlı takıma katılan 19 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar toplamda 3 maçta 96 dakika şans buldu.



HOCA DEĞİŞİMİ SONRASI KULÜBEDEN ÇIKAMADI



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev verdiği gurbetçi yetenek, Sergen Yalçın'ın koltuğa oturmasının ardından kulübeden çıkamadı.

Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosunda bulunan ancak süre alamayan Taylan, Kocaeli ve Galatasaray sınavlarında ise 21 kişilik esame listesine giremedi.Milli ara dönüşü oynanacak Gençlerbirliği maçında Gökhan Sazdağı, sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak.Teknik heyet, Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson ile Taylan Bulut arasında tercih yapacak. Norveçli sağ bekin şu an genç oyuncu Taylan Bulut'tan daha önde olduğu belirtildi.Beşiktaş, genç oyuncuyu Alman ekibi Schalke'den 6 milyon euroya kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı takım, 19 yaşındaki oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.