Beşiktaş'ta 2 sene sonra bir ilk yaşandı!

Vodafone Park'ta İstanbulspor filelerine ceza sahası dışından iki gol gönderen Beşiktaş, Ocak 2021'den (3-Çaykur Rizespor) bu yana ilk kez bir Spor Toto Süper Lig maçında bu bölgeden 2+ gol attı.



Şenol Güneş'in idmanlarda oyuncularına uzaktan şut çalıştırdığı ve bunun meyvelerini de yavaş yavaş almaya başladığı görüldü. Şenol Güneş, şampiyonluk yarışında şanslarını son ihtimale kadar zorlamayı amaçlıyor.



KAYIPSIZ GEÇMEYİ HEDEFLİYOR



Ligler bu hafta Milli araya girerken sonrasındaki ilk mücadelede Fenerbahçe deplasmanına çıkılacak. Şenol Güneş, futbolcuların oyun ritmini kaybetmemeleri için onlarla özel görüşmeler de yaptı. Başarılı hoca, Fenerbahçe derbisini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.



İZİN SONA ERİYOR



Süper Lig'de haftayı 3-1'lik İstanbulspor galibiyetiyle tamamlayıp Milli araya 3 puanla giren Beşiktaş'ta teknik ekip, oyunculara 3 gün izin vermişti. Kara Kartal'da izin bitiyor... Oyuncular, çarşamba günü Nevzat Demir Tesisleri'nde Fenerbahçe derbisi için hazırlıklara başlayacak.





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