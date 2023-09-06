Beşiktaş, sol beke yerli takviye arıyor

Transferin son günlerine yaklaşılırken Beşiktaş, 15 Eylül'e kadar bir yerli takviyesi daha düşünüyor.
Türk oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın hem gurbetçi hem de Süper Lig ile 1. Lig'den ilgi duyduğu isimler bulunuyor. Özellikle Umut Meraş'ın durumuna bağlı olarak Kartal'ın, ilerleyen günlerde bir sol bek transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.
UMUT MERAŞ'A SAMSUN'DAN İLGİ
Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz temsilcisi daha önce de nabız yokladığı tecrübeli oyuncu için yeniden temaslarını sıklaştırdı.
Türk oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın hem gurbetçi hem de Süper Lig ile 1. Lig'den ilgi duyduğu isimler bulunuyor. Özellikle Umut Meraş'ın durumuna bağlı olarak Kartal'ın, ilerleyen günlerde bir sol bek transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.
UMUT MERAŞ'A SAMSUN'DAN İLGİ
Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz temsilcisi daha önce de nabız yokladığı tecrübeli oyuncu için yeniden temaslarını sıklaştırdı.