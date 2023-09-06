Beşiktaş, sol beke yerli takviye arıyor

Umut Meraş ile yolların ayrılması gündem olan Beşiktaş'ta gündem sol bek pozisyonuna yerli oyuncu transferi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, sol beke yerli takviye arıyor
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06 Eylül 2023 10:03
Son güncelleme 06 Eylül 2023 10:08
Transferin son günlerine yaklaşılırken Beşiktaş, 15 Eylül'e kadar bir yerli takviyesi daha düşünüyor.

Türk oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın hem gurbetçi hem de Süper Lig ile 1. Lig'den ilgi duyduğu isimler bulunuyor. Özellikle Umut Meraş'ın durumuna bağlı olarak Kartal'ın, ilerleyen günlerde bir sol bek transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.

UMUT MERAŞ'A SAMSUN'DAN İLGİ 

Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz temsilcisi daha önce de nabız yokladığı tecrübeli oyuncu için yeniden temaslarını sıklaştırdı. 



 
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