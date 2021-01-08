Beşiktaş, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonundaki gol performansını tekrarladı

Çaykur Rizespor'u farklı skorla mağlup ederek liderliğine devam eden Beşiktaş, ligde oynadığı 16 maçta attığı 37 golle, şampiyon tamamladığı 2015-2016 sezonundaki performansını tekrarladı.
Ligde oynadığı son 5 maçı toplam 16 gol atarak kazanan siyah-beyazlıların hücumdaki performansı, 2015-2016'da şampiyonluk yaşadığı sezonun tekrarı oldu.
Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde yaptığı 16 maçta, 37 gol attı. Beşiktaş, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunun 16. haftasında da rakipleri karşısında 37 gol sevinci yaşamıştı.
Siyah-beyazlı ekip attığı 37 golle, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandığı 2016-2017 sezonundaki 16 haftalık performansını ise geride bıraktı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun 16 haftalık bölümünde 28 gol kaydetti.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonu ve sonraki sezonların 16 haftalık bölümünde ise 30 gol barajına ulaşamadı.
2017-2018 sezonunda 28, 2018-2019 sezonunda 27 gol atan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile başladığı geçen sezonun 16 haftalık bölümünde ise 23 gol atabildi.
- 13 farklı oyuncu gol katkısı sağladı
Son sezonların en golcü dönemini geçiren Beşiktaş'ta Cyle Larin, attığı 10 golle ligde gol krallığında Atakaş Hayatsporlu Aaron Boupendza ile zirvede yer alırken, siyah-beyazlı ekipte 13 farklı futbolcu rakipleri karşısında gol sevinci yaşadı.
Larin'in arkasından Vincent Aboubakar siyah-beyazlı takımın en golcü ismi olurken, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Güven Yalçın ve kadroya yazılmayan Tyler Boyd, siyah-beyazlı takım adına rakip fileleri havalandırmayı başardı.
- Savunmada da benzer performans sergiledi
Siyah-beyazlılar hücumun yanı sıra savunmada da hemen hemen aynı performansı ortaya koydu. 2015-2016 sezonun 16. haftasına kadar toplam 18 gol yiyen Beşiktaş, bu sezon oynadığı 16 maçta kalesinde 19 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşısında üst üste galibiyetler alırken oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapattı.
Ligde oynadığı son 5 maçı toplam 16 gol atarak kazanan siyah-beyazlıların hücumdaki performansı, 2015-2016'da şampiyonluk yaşadığı sezonun tekrarı oldu.
Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde yaptığı 16 maçta, 37 gol attı. Beşiktaş, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunun 16. haftasında da rakipleri karşısında 37 gol sevinci yaşamıştı.
Siyah-beyazlı ekip attığı 37 golle, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandığı 2016-2017 sezonundaki 16 haftalık performansını ise geride bıraktı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun 16 haftalık bölümünde 28 gol kaydetti.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonu ve sonraki sezonların 16 haftalık bölümünde ise 30 gol barajına ulaşamadı.
2017-2018 sezonunda 28, 2018-2019 sezonunda 27 gol atan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile başladığı geçen sezonun 16 haftalık bölümünde ise 23 gol atabildi.
- 13 farklı oyuncu gol katkısı sağladı
Son sezonların en golcü dönemini geçiren Beşiktaş'ta Cyle Larin, attığı 10 golle ligde gol krallığında Atakaş Hayatsporlu Aaron Boupendza ile zirvede yer alırken, siyah-beyazlı ekipte 13 farklı futbolcu rakipleri karşısında gol sevinci yaşadı.
Larin'in arkasından Vincent Aboubakar siyah-beyazlı takımın en golcü ismi olurken, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Güven Yalçın ve kadroya yazılmayan Tyler Boyd, siyah-beyazlı takım adına rakip fileleri havalandırmayı başardı.
- Savunmada da benzer performans sergiledi
Siyah-beyazlılar hücumun yanı sıra savunmada da hemen hemen aynı performansı ortaya koydu. 2015-2016 sezonun 16. haftasına kadar toplam 18 gol yiyen Beşiktaş, bu sezon oynadığı 16 maçta kalesinde 19 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşısında üst üste galibiyetler alırken oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapattı.