Beşiktaş, sahasında kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Darüşafaka Lassa'yı 88-77 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, sahasında kazandı!
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11 Nisan 2025 21:05
Son güncelleme 11 Nisan 2025 21:18
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 88-77 yendi.

Beşiktaş, ligde arka arkaya on birinci galibiyetini elde etti.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 21, Needham 6, Berk Uğurlu 9, Sleva 15, Terry 4, Allman 7, Plavsic 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 6, Kerem Kuthan Konan 2

Darüşşafaka Lassa: Appleby 13, Muhaymin Mustafa 6, Moore 16, Tinkle 20, Brajkovic 17, Tarık Sezgün, Sibande 5, Enes Berkay Taşkıran, Gach, Pecarski, Ege Demir

1. Periyot: 21-20

Devre: 44-32

3. Periyot: 68-47

Beş faulle çıkan: 33.43 Needham (Beşiktaş Fibabanka)

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