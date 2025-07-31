Beşiktaş, Portekiz'de kaynak buldu! İşte yeni hamle

Benfica'dan Orkun Kökçü'yü transfer eden Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için de Portekiz ekibiyle olan görüşmelerini sürdürürken Portekiz'in diğer yakasından Beşiktaş için bir transfer haberi daha geldi.
MİLLİ FORVET GÜNDEMDE
Beşiktaş, Porto'da forma giyen Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istiyor. Ligin başlamasına kısa süre kalmışken siyah-beyazlılar yerli golcüyü listesine ekledi.
Hücum hattında, Abraham'ın yanına bir hamle yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi yine Portekiz'de buldu. Porto'da forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül, Beşiktaş'ın yeni hedefi oldu.
PORTO PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Porto'da 23 maça çıkan futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Deniz Gül Türkiye milli formasını da 3 kez sırtına geçirdi.
MİLLİ FORVET GÜNDEMDE
Beşiktaş, Porto'da forma giyen Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istiyor. Ligin başlamasına kısa süre kalmışken siyah-beyazlılar yerli golcüyü listesine ekledi.
Hücum hattında, Abraham'ın yanına bir hamle yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi yine Portekiz'de buldu. Porto'da forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül, Beşiktaş'ın yeni hedefi oldu.
PORTO PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Porto'da 23 maça çıkan futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Deniz Gül Türkiye milli formasını da 3 kez sırtına geçirdi.