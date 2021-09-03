Beşiktaş, Pjanic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i sezon sonuna kadar kiraladığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Pjanic'i KAP'a bildirdi
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03 Eylül 2021 00:49
Beşiktaş, yeni transferi Miralem Pjanic için KAP açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlılar, 1 sezonluğuna bedelsiz olarak kiraladığı tecrübeli oyuncuya 2.75 milyon euro garanti ücret verecek.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.

Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.




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