Beşiktaş, Patrick Berg'den vazgeçmiyor!

Beşiktaş, daha önce ilgilendiği Patrick Berg için kulübü Bodo'ya yeni bir teklif yaptı. Yönetim, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de istediği orta saha oyuncusunu takıma kazandırmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Patrick Berg'den vazgeçmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2025 09:38
Son güncelleme 11 Nisan 2025 09:46
Önümüzdeki sezon için kadrosuna takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş transferde dümeni Norveç'e kırdı. Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Norveç ekibi Bodo Glimt'in orta saha oyuncusu Patrick Berg'i gündemine alan siyah-beyazlılar 27 yaşındaki oyuncuya yeniden teklif yaptı.

Norveç gazetesi Verdens Gang'in haberine göre Beşiktaş'ın Berg isteği, yalnızca ilgi boyutunda kalmamış, siyah-beyazlı ekip ara transfer döneminde de Norveçli oyuncu için teklifte bulunmuştu.

"BUNA YORUM YAPAMAM"

Adının Beşiktaş ile anılması hakkında konuşan orta saha oyuncusu Berg, "Buna yorum yapamam. En azından şu an benim odaklandığım bir konu değil" diyerek topu menajerlerine attı.

Siyah-beyazlı yöneticiler deneyimli oyuncunun menajerleri ile irtibatını sürdürüyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer gelecek sezon vatandaşını takımda görmek istediğini yönetime iletti.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Bodo formasıyla 20 maça çıkan Patrick Berg, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery