Beşiktaş Özkaynak'tan 4 isim 11'de

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş, teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde 3 değişiklikle sahada yer aldı.Beşiktaş Özkaynak'tan Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Necip Uysal'a Önder Karaveli 11'de görev verdi.Beşiktaş'ta Rize deplasmanında da Ersin, Emirhan ve Necip sahada 11'de yer almıştı.Karaveli, Çaykur Rizespor maçına göre Gaziantep FK karşısında 3 değişikliğe gitti.Siyah-beyazlı takımda cezalı Francisco Montero ve Domagoj Vida, Gaziantep FK maçında görev alamadı. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan ama sakatlık yaşayan Umut Meraş da kadroda yer alamadı. Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Kovid-19 test sonuçları negatife dönen Rachid Ghezzal ile Miralem Pjanic ilk 11'de şans buldu.Çaykur Rizespor maçına yedek başlayan Rıdvan Yılmaz ise Gaziantep FK karşısında ilk 11'de forma giydi.Siyah-beyazlı takımda Montero ve Vida'nın yokluğunda Necip Uysal ile Welinton stoperde görev aldı.