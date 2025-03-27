Beşiktaş, Osimhen'i durduracak kişiyi belirledi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen'i Gabriel Paulista'ya emanet edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Osimhen'i durduracak kişiyi belirledi!
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27 Mart 2025 10:23
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, derbide sorun istemiyor. Özellikle stoperlerle yakından ilgilenirken Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e karşı önlem alacak.

PAULİSTA'DAN SIKI MARKAJ

Siyah-beyazlılarda, Nijeryalı futbolcuyla yakın oynayacak isim Gabriel Paulista olacak. Hava toplarında ve markajda Brezilyalı, Osimhen'e yakın duracak.

MASUAKU'DAN OFANSİF BEKLENTİ

Derbi öncesi rakip analizleri yapıldıktan sonra bunlar oyuncularla paylaşıldı ve özellikle saha içi eşleşme durumuna göre ayrı ayrı herkese bilgiler verildi. Solskjaer, Galatasaray'a karşı top kendilerindeyken Masuaku'nun öne çıkmasını planlıyor. Bu doğrultuda Svensson'u da sağ stoper gibi konumlandıran tecrübeli hoca, Masuaku'nun ofansif katkısından faydalanmak istiyor. 
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