Beşiktaş, Muci transferini açıkladı!

Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirdi.
Siyah beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI
Beşiktaş, transferini bitirmeye yaklaştığı Ernest Muci için TFF'de lisans kaydı açtırdı.
3.5 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde, Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne taksitlerle birlikte 8-10 milyon euro arası bir bonservis ödeyeceği öne sürüldü.
İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci'nin resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün 16:15'te İstanbul'a geleceği açıklandı.
SEZON PERFORMANSI
Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.
Siyah beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI
Beşiktaş, transferini bitirmeye yaklaştığı Ernest Muci için TFF'de lisans kaydı açtırdı.
3.5 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde, Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne taksitlerle birlikte 8-10 milyon euro arası bir bonservis ödeyeceği öne sürüldü.
İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci'nin resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün 16:15'te İstanbul'a geleceği açıklandı.
SEZON PERFORMANSI
Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.
🚀Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci'den ayak içiyle harika gol! pic.twitter.com/IjxDFkBg9p
— Sporxtv (@sporxtv) February 9, 2024