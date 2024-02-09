Beşiktaş, Muci transferini açıkladı!

Beşiktaş, Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Muci transferini açıkladı!
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09 Şubat 2024 14:17
Son güncelleme 09 Şubat 2024 14:53
Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirdi.

Siyah beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI

Beşiktaş, transferini bitirmeye yaklaştığı Ernest Muci için TFF'de lisans kaydı açtırdı.



3.5 YILLIK SÖZLEŞME 

Haberde, Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne taksitlerle birlikte 8-10 milyon euro arası bir bonservis ödeyeceği öne sürüldü. 

İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci'nin resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün 16:15'te İstanbul'a geleceği açıklandı.

SEZON PERFORMANSI 

Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti. 



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