Beşiktaş maçı sonrası tepki: 'Katliam yaptılar'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un başkanı Sabri Gülel, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından mücadelenin hakemleri hakkında sert açıklamalarda bulundu.Başkan Gülel, "Bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz" dedi.Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, sert açıklamalarda bulundu. Gülel, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ve hakem kadrosuna tepki gösterdi.Maçın hakemlerini eleştiren Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, "Bugün çok üzgünüm Türk futbolu adına. Gerçekten çok merak ediyorum. Yarın nasıl bir onurlu davranış yapacak TFF. İlk dakikadan beri maçı katletmeye çalışan, futbolcularımızı durdurmaya çalışan, tüm uyarılarımıza rağmen maalesef ki bugün bir katliam vardı. Bunu hep beraber gördük. Çok daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Türk futbolunun kurtulması, tekrardan kalkınması bunlara rağmen mümkün değil. Sayın TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye sesleniyorum. Herkesi buna sıkı bir tepki vermeye çağırıyorum. Biz Antalyaspor olarak gerekli tepkiyi en ağır şekilde göstereceğiz. Bugün oynadığımız oyuna çok yazık oldu. Futbolcularımız çok üzgün, sinirlerini kontrol edemeyen var. Biz sakin davranacağız. Türk futboluna yakışan şekilde davranacağız. Yakışan şekilde düzenlenmesi içinde çalışacağız" dedi.TFF ve MHK'de art niyet olduğunu düşünmediğini ifade eden Gülel, "Bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. Biz o zaman sahaya 17 kişi çıkalım. Maçta kimseyle sorun olmadı. Ben yarın onurlu bir davranış bekliyorum. Eğer birazcık onur varsa gerekli yaptırım yapılacaktır" diye konuştu.