Beşiktaş, Kalinic için Atletico Madrid'i bekliyor

Beşiktaş, Atletico Madrid'in kesin olarak gözden çıkarttığı Nikola Kalinic için son bir hamle daha yaptı.

Beşiktaş, Kalinic için Atletico Madrid'i bekliyor
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26 Eylül 2020 11:14
Beşiktaş, forvet transferi konusunda ilk adımını eski golcüsü Vincent Aboubakar için atmıştı. 28 yaşındaki Kamerunlu yıldızı 3 gün önce gece geç saatlerde İstanbul'a getiren yönetim, tecrübeli ismi önceki gün sağlık testinden geçirmişti.

Dizinden daha önce yaşadığı sakatlık sebebiyle detaylı kontrole tabi tutulan ve yaklaşık 4 saatlik testin ardından raporu çıkan tecrübeli golcü, dün kulüple anlaştı. Takımda ikinci Aboubakar macerası dün itibariyle resmen başladı.

Ek olarak Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'i de renklerine bağlayabilmek için yoğun çaba içerisinde bulunan yönetim,32 yaşındaki oyuncu konusunda da geri adım atmadı. Tecrübeli isimle2.5 milyon Euro'ya el sıkışan Kara Kartal, Kalinic'in İspanyol ekibiyle bağlarını koparıp Beşiktaş'a gelmesini istiyor.



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