Beşiktaş, kaleyi kapatamıyor!

Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm karşılaşmalarda kalesinde gol gördü.
Bu sezonki 6. resmi maçını oynayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Avrupa'da Shakhtar Donetsk (2-4, 0-2) ve St. Patrick's (4-1, 3-2) ile oynanan ikişer karşılaşmanın yanı sıra ligdeki Eyüpspor (2-1) müsabakasında kalesini gole kapatamadı.
Play-off turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 1-1 berabere biten mücadelede rakibinin gol sevinci yaşamasına engel olamadı.
Siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü.
