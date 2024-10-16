Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Benfica

FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica'yı ağırlayacak Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 2'de 2 yapmak için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Benfica
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16 Ekim 2024 12:06
Son güncelleme 16 Ekim 2024 12:07
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci hafta mücadelesinde perşembe günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İlk maçında GEAS Basket'i deplasmanda 63-49 mağlup eden siyah-beyazlılar, K Grubu'na galibiyetle başladı.

Portekiz ekibi Benfica da sahasında Basket Namur Capitale karşısında 77-52 kazandı.

Geçen sezon bu kupada final oynayan Beşiktaş, sahasındaki mücadeleyi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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