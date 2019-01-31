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Beşiktaş istedi, Monaco'ya transfer oldu!

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Georges-Kevin N'Koudou, transfer döneminin son gününde Monaco'ya gitti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş istedi, Monaco'ya transfer oldu!
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31 Ocak 2019 18:33
Devre arası transfer döneminin son gününde Fransa Ligi takımlarından Monaco, Tottenham'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş ile de ismi anılan 23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Monaco forması giyecek.

Tottenham'da bu sezon sadece 3 maçta forma giyebilen Georges-Kevin N'Koudou, transferinin ardından ''Sahaya çıkıp bu kırmızı beyaz forma için her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.

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