Beşiktaş istedi, Monaco'ya transfer oldu!

Devre arası transfer döneminin son gününde Fransa Ligi takımlarından Monaco, Tottenham'ın kanat oyuncusu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.Beşiktaş ile de ismi anılan 23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Monaco forması giyecek.Tottenham'da bu sezon sadece 3 maçta forma giyebilen Georges-Kevin N'Koudou, transferinin ardından ''Sahaya çıkıp bu kırmızı beyaz forma için her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.