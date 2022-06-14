Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss bugün geliyor

Beşiktaş, Domagoj Vida'yla yollarını ayırması sonrasında uzun süredir gündemde bulunan Romain Saiss için harekete geçmişti.
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'daki sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kazandırmak için yoğun mesai harcayan kulüp, istediğini almıştı.
Başarılı isimle ön anlaşma sağlayan Kartal, oyuncuyu bu gece yarısına doğru İstanbul'a getirecek.
1,88'lik sol ayaklı stoperle 1.5 milyon Euro'dan 2 artı 1 seneliğine el sıkışan idareciler, deneyimli ismi gelişinin ardından sağlık kontolüne sokacak sonrasında resmi imzaları atacak.
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'daki sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kazandırmak için yoğun mesai harcayan kulüp, istediğini almıştı.
Başarılı isimle ön anlaşma sağlayan Kartal, oyuncuyu bu gece yarısına doğru İstanbul'a getirecek.
1,88'lik sol ayaklı stoperle 1.5 milyon Euro'dan 2 artı 1 seneliğine el sıkışan idareciler, deneyimli ismi gelişinin ardından sağlık kontolüne sokacak sonrasında resmi imzaları atacak.
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