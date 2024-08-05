Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen beşiktaş, Borna Sosa'yı gözüne kestirdi.
Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Ajax formasını 28 maçta giyerek 5 asistlik bir performansla oynadı.
Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Borna Sosa, 2018- 2019 sezonu başında 6 milyon euro bedelle Stuttgart'a imza attı. Hırvatistan Milli Takımı'nda 21 maçta oynayan tecrübeli sol bek, 1 gol sevinci yaşadı.
Transfermarkette tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.
Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Ajax formasını 28 maçta giyerek 5 asistlik bir performansla oynadı.
Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Borna Sosa, 2018- 2019 sezonu başında 6 milyon euro bedelle Stuttgart'a imza attı. Hırvatistan Milli Takımı'nda 21 maçta oynayan tecrübeli sol bek, 1 gol sevinci yaşadı.
Transfermarkette tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.