Beşiktaş'ın yeni sol bek adayı belli oldu

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda Ajax'ta forma giyen Borna Sosa'yı transfer gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ın yeni sol bek adayı belli oldu
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05 Ağustos 2024 09:32
Son güncelleme 05 Ağustos 2024 09:40
Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen beşiktaş, Borna Sosa'yı gözüne kestirdi.

Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Ajax formasını 28 maçta giyerek 5 asistlik bir performansla oynadı.

Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Borna Sosa, 2018- 2019 sezonu başında 6 milyon euro bedelle Stuttgart'a imza attı. Hırvatistan Milli Takımı'nda 21 maçta oynayan tecrübeli sol bek, 1 gol sevinci yaşadı.

Transfermarkette tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.



 
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